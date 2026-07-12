HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yer: Antalya! "İçine şeytan girdi" deyip iki ablasını boğmaya kalkıştı

Antalya'da Muhammed D. (18), ‘İçine şeytan girdi’ diyerek ablası Kübra D.'yi (22) boğmaya kalkıştı. Kübra D.'nin, mesaj atıp yardım için eve çağırdığı ablası Meryem D.'ye (29) de saldıran Muhammed D., polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Muhammed D. tutuklandı. Saldırgan kardeş ifadesinde, "Ablalarımın içine şeytan girdiğini düşündüm. Şeytanları çıkarmak için Kübra'nın boğazını sıktım. Eve gelen diğer ablam Meryem'e de aynı şekilde saldırdım" dedi.

Yer: Antalya! "İçine şeytan girdi" deyip iki ablasını boğmaya kalkıştı

Olay, 10 Temmuz’da saat 16.00 sıralarında Santral Mahallesi 3282 Sokak’taki 8 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Muhammed D., ‘İçine şeytan girdi’ diyerek ablası Kübra D.'ye saldırdı.

Yer: Antalya! "İçine şeytan girdi" deyip iki ablasını boğmaya kalkıştı 1

BOĞAZINI SIKIP HAREKETSİZ HALE GETİRDİ

Kübra D., kardeşinin elinden kurtulup ablası Meryem D.'ye mesaj atarak, yardım istedi. Muhammed D., daire içerisinde kovalayıp yakaladığı ablası Kübra D.'nin boğazını sıkarak, hareketsiz hale getirdi. Mesaj üzerine eve giden Meryem D., kardeşini hareketsiz yatarken bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bu sırada Muhammed D., Meryem D.'ye de saldırıp, boğmaya çalıştı.

Yer: Antalya! "İçine şeytan girdi" deyip iki ablasını boğmaya kalkıştı 2

BALKONA ÇIKIP BAĞIRDI

Ardından evin balkonuna geçen Muhammed D., bir süre bağırdıktan sonra Meryem D. tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Ablası Meryem D.'ye yumruk atan Muhammed D., yeniden boğazını sıktı. Bu sırada açık olan daire kapısından giren polis ekibi, Muhammed D.'yi etkisiz hale getirip, gözaltına aldı.

Yer: Antalya! "İçine şeytan girdi" deyip iki ablasını boğmaya kalkıştı 3

KIZ KARDEŞLERDEN BİRİ ENTÜBE EDİLDİ

Kardeşlerden Kübra D. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, Meryem D. ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kübra D., entübe edildi.

'ŞEYTAN ÇIKARMAK İÇİN ABLALARIMI ÖLDÜRECEKTİM'

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Muhammed D., “Ablalarımın içine şeytan girdiğini düşündüm. Şeytanları çıkarmak için Kübra'nın boğazını sıktım. Eve gelen diğer ablam Meryem'e de aynı şekilde saldırdım” dedi. Muhammed D., ekipler gelmeseydi şeytanı çıkarmak için ablalarımı öldüreceğini belirtti.

TUTUKLANDI

Muhammed D., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Muhammed D., sağlık kontrolünden çıkarıldığı sırada basın mensuplarının 'Ablalarını neden öldürmeye çalıştın' sorusuna cevap vermedi. Adliyeye sevk edilen Muhammed D., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Film sahnelerini aratmayan operasyonla kurtarıldıFilm sahnelerini aratmayan operasyonla kurtarıldı
Eski Katar Emiri Al Thani hayatını kaybettiEski Katar Emiri Al Thani hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Hürmüz hamlesi: "İran anlaştı"

ABD basını duyurdu! Hürmüz hamlesi: "İran anlaştı"

Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar"

Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar"

(Özet) Fenerbahçe - Pogon Szczecin Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Pogon Szczecin Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü çift ülkeyi terk ediyor! Orada şirket kurdular

Ünlü çift ülkeyi terk ediyor! Orada şirket kurdular

Derelerden servet akıyor: 20 grama kadar altın buluyorlar

Derelerden servet akıyor: 20 grama kadar altın buluyorlar

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz ŞOK kataloğu

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz ŞOK kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.