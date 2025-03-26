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  4. Yer: Antalya! Otomobile asit döken 2 kişi tutuklandı

Yer: Antalya! Otomobile asit döken 2 kişi tutuklandı

26.03.2025 17:34
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Antalya'nın Alanya ilçesinde C.A.'ya ait otomobile asit dökerek zarar veren 2 kişi, JASAT ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından tutuklanırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yer: Antalya! Otomobile asit döken 2 kişi tutuklandı

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde 21 Mart saat 21.30 sıralarında C.A.'ya ait otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce asit döküldü. Aracın zarar gördüğü olayla ilgili Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, olayın faili olarak S.T. tespit edilerek gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayın azmettiricisinin ise K.Ö. olduğunu belirledi.

TUTUKLANDILAR

S.T. ve K.Ö. jandarma ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi. S.T. ve K.Ö. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: DHA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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