Yer:Ataşehir! Aracı kavga ettiği kişinin üzerine sürmeye çalıştı

Olay saat 18.00 sıralarında Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen araçların isimleri öğrenilemeyen sürücüleri arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

SIKIŞTIRMAYA ÇALIŞTI!

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen 34 KMT 9-- plakalı aracın sürücüsü, diğer sürücüyü aracından indirmek istedi. Bu sırada 34 MJM 3-- plakalı aracın sürücüsü, kullandığı otomobili hareket ettirerek diğer sürücüyü park halindeki bir araç ile kendi otomobili arasında sıkıştırmaya çalıştı.

Aracından inen sürücü son anda iki araç arasında sıkışmaktan kurtuldu. Daha sonra 34 MJM 3-- plakalı otomobil bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır