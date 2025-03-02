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  4. Yer: Avcılar! Aniden duran otomobile çarpmamak isterken 4 araca çarptı: O anlar kamerada

Yer: Avcılar! Aniden duran otomobile çarpmamak isterken 4 araca çarptı: O anlar kamerada

02.03.2025 17:21
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02.03.2025 17:21
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Avcılar’da hızla seyreden kamyonet sürücüsü, önünde aniden duran otomobile çarpmamak için sola manevra yapınca önce önündeki araca, ardından yolun karşı şeridine savrularak park halindeki 3 otomobile daha çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, caddeden yokuş aşağı hızla ilerleyen kamyonet sürücüsü, trafik nedeniyle önünde aniden duran otomobile çarpmamak için sola manevra yaptı. Takip mesafesinin kısa olması sebebiyle kazadan kaçamayan kamyonet sürücüsü, önce önündeki arabaya arkadan çarptı, ardından refüjün üzerinden yolun karşı şeridine savruldu. Karşı şeritte yol kenarında park halindeki 3 otomobile daha çarpan kamyonet, kaldırıma çıkarak güçlükle durabildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza sırasında kaldırımda bir yaya olmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

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Görüntülerde, yokuş aşağı hızla gelen kamyonetin önündeki aracın trafik nedeniyle yavaşladığı, kamyonet sürücüsünün ise otomobile çarpmamak için sol yönlü manevra yaptığı ancak önce önündeki arabaya ardından ise park halindeki 3 araca daha çarptığı anlar yer aldı.

Kazada kamyonet dahil toplamda 4 araçta maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadığı öğrenildi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar kaza
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