HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Aydın! Otururken bacağına isabet eden yorgun mermiyle yaralandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, akrabasının düğünü öncesi, evin önündeki eğlenceye katılan Hilmi Bahar'ın (27) bacağına, yorgun mermi isabet etti. Hastaneye kaldırılan Bahar'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Yer: Aydın! Otururken bacağına isabet eden yorgun mermiyle yaralandı

Olay, dün akşam saatlerinde, Koçarlı’nın Cincin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Hilmi Bahar, bir akrabasının düğününden önce evin önünde düzenlenen eğlenceye katıldı. Otururken, aniden bacağında acı hisseden Bahar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Bahar'ın yorgun mermiyle bacağından vurulduğu belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bahar'ın bacağına saplanan merminin operasyonla çıkarılacağı da ifade edildi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, silahı kim ya da kimlerin ateşlediğinin araştırıldığını bildirdi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sadece tedavi değil, bir yaşam felsefesiSadece tedavi değil, bir yaşam felsefesi
Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyorBu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.