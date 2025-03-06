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  4. Yer: Balıkesir! Ahşap ev alevlere teslim oldu

Yer: Balıkesir! Ahşap ev alevlere teslim oldu

06.03.2025 18:33
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde çıkan yangında ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

Yer: Balıkesir! Ahşap ev alevlere teslim oldu

Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde Balcıdede Mahallesi'nde ahşap binada yangın çıktı. İhbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, 2 araç ve 6 personelle olay yerine sevk edildi. Kırsal mahalledeki yangına hızla müdahale eden ekipler, alevlerin çevredeki diğer yapılara sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına aldı.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ahşap bina kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Balıkesir Gönen
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