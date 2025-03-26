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Yer: Balıkesir! Sızan amonyak gazından etkilenen 10 işçi tedaviye alındı

26.03.2025 17:38
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Balıkesir'de bir işletmede bakım sırasında borulardan sızan amonyak gazından etkilenen yan taraftaki iş yerinde çalışan 10 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yer: Balıkesir! Sızan amonyak gazından etkilenen 10 işçi tedaviye alındı

Olay, saat 14.00 sıralarında Altıeylül ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir meyve kurutma fabrikasında meydana geldi. Fabrikada boru yenileme çalışmaları sırasında amonyak gazı sızıntısı oluştu. Gaz, fabrikanın yanında bulunan ve müşteri hizmetleri veren bir firmanın havalandırma sisteminden içeri sızdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gazdan 10 işçi etkilenirken, ihbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler, ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Balıkesir
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