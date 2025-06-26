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Yer: Batman! Bıçaklı saldırı böyle görüntülendi

Batman'da Y.E.B. (17), babasına ait iş yerinin önünde uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yer: Batman! Bıçaklı saldırı böyle görüntülendi

Olay, 24 Haziran'da saat 22.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Y.E.B., babasına ait iş yerinin önünde beklediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganların maket bıçağıyla gerçekleştirdiği saldırıda Y.E.B., 3 yerinden yaralandı. Çevredekilerin araya girmesiyle 3 kişi kaçtı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.E.B., ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Y.E.B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Batman
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