Yer: Batman! Geri manevra yapan minibüsün çarptığı Neslihan bebek öldü

Batman'da sürücüsünün geri manevra yaptığı minibüsün çarptığı Neslihan Beyazıt (1), hayatını kaybetti.

Yer: Batman! Geri manevra yapan minibüsün çarptığı Neslihan bebek öldü

Kaza, dün sabah saatlerinde Sağlık Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. M.A.’nın (36) geri manevra yaptığı plakası öğrenilemeyen minibüs, Neslihan Beyazıt’a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Neslihan bebek Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kaldırıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Burada tedaviye alınan Neslihan Beyazıt, kurtarılamadı. Neslihan bebeğin cenazesi, hastane morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Kanirava Mezarlığı’nda toprağa verildi. Gözaltına alınan M.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Batman
