HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: Bilecik... Böyle bir sahtekarlık görülmedi! Zabıtalar kırdıkları cevizlerin içini görünce şoke oldular

Yer: Bilecik... Böyle bir sahtekarlık görülmedi! Zabıtalar kırdıkları cevizlerin içini görünce şoke oldular

30.01.2025 11:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te seyyar ceviz satıcılığı yapan şahsın sahtekarlığını zabıta ekiplerinin dikkati sayesinde önlendi. Zabıtanın kırdığı cevizlerin yüzde 99'u çürük veya boş çıkarken, vatandaşlar böyle bir sahtekarlık olmadığı söylerken, ağızları açık kaldı. Zabıta Amiri Özgür Özmen "Cevizin anavatanı Bilecik'e şehir dışından seyyar olarak gelen satıcının cevizleri boş çıktı. Bir tane dolu çıksa dişimi kıracağım" dedi.

Yer: Bilecik... Böyle bir sahtekarlık görülmedi! Zabıtalar kırdıkları cevizlerin içini görünce şoke oldular

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan Kapalı Pazar dışında Bursa'dan gelen Y.Ş.T. adlı satıcı ticari araç ile ceviz satmaya başladı.

7686786

CEVİZLERDEN ŞÜPHELENDİRLER

Seyyar satıcılara göz açtırmayan zabıta ekipleri aracın bagaj bölümü çuvallarca ceviz dolu olan şahsın yanına gitti. Zabıta Amiri Özgür Özmen ve ekibi cevizlerden şüphelenince bir kaç tane kırmak istediler.

843586574

"BİR TANESİ DOLU ÇIKSA DİŞİMİ KIRACAĞIM"

Kırılan cevizlerin tamamına yakını çürük veya boş çıkınca ekiplerin şüphesi boşa çıkmadı. Daha sonra 2 kilograma kadarda ceviz kıran ekipler hepsinin böyle olduğu görünce hayret içinde kaldı. Zabıta Amiri Özgür Özmen "Cevizin anavatanı Bilecik'e şehir dışından seyyar olarak gelen satıcının cevizleri boş çıktı. Bir tane dolu çıksa dişimi kıracağım" dedi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Bu duruma şahit olan vatandaşlar ise, böyle bir sahtekarlık olmadığı söylerken, ağızları açık kaldı.Y.C.T.'nin elindeki tüm cevizlere el konulurken, hakkında Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulandı.

CEVİZLERİN YAKACAK OLARAK KULLANILDIĞI ÖĞRENİLDİ

Öte yandan içi boş ve çürük cevizlerin bir makine yardımı ile ayrıldığı, bu cevizlerin de ısınmak için yakacak olarak kullandığı öğrenildi. Ayrıca Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü personeli kentte 'Çin Kestanesi', 'Sahte Zeytinyağı', 'Kimyasal Atık' ve kilogramı eksik patates soğan operasyonlarında Türkiye gündeminde adından söz ettirmişlerdi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
ceviz Zabıta Bilecik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
78 kişi hayatını kaybetti, patron Halit Ergül'ün kendini kurtarmak için söylediği yalanı çalışanları ortaya çıkardı

78 kişi hayatını kaybetti, patron Halit Ergül'ün kendini kurtarmak için söylediği yalanı çalışanları ortaya çıkardı

Beslediği kedi kabusu yaşattı: 27 yaşındaki gencin gözleri kör oldu!

Beslediği kedi kabusu yaşattı: 27 yaşındaki gencin gözleri kör oldu!

İmamoğlu: Biz bu yola çıktık, artık bu yoldan dönüş yok

İmamoğlu: Biz bu yola çıktık, artık bu yoldan dönüş yok

Denizli'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ekip sevk edildi: 4 kişi hayatını kaybetti

Denizli'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ekip sevk edildi: 4 kişi hayatını kaybetti

Ünlü cips markası raflardan toplanıyor!

Ünlü cips markası raflardan toplanıyor!

G.Saray'ı elemişlerdi! Young Boys kabusu yaşadı... 24-3!

G.Saray'ı elemişlerdi! Young Boys kabusu yaşadı... 24-3!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.