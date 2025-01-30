Yer: Bilecik... Böyle bir sahtekarlık görülmedi! Zabıtalar kırdıkları cevizlerin içini görünce şoke oldular

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan Kapalı Pazar dışında Bursa'dan gelen Y.Ş.T. adlı satıcı ticari araç ile ceviz satmaya başladı.

CEVİZLERDEN ŞÜPHELENDİRLER

Seyyar satıcılara göz açtırmayan zabıta ekipleri aracın bagaj bölümü çuvallarca ceviz dolu olan şahsın yanına gitti. Zabıta Amiri Özgür Özmen ve ekibi cevizlerden şüphelenince bir kaç tane kırmak istediler.

"BİR TANESİ DOLU ÇIKSA DİŞİMİ KIRACAĞIM"

Kırılan cevizlerin tamamına yakını çürük veya boş çıkınca ekiplerin şüphesi boşa çıkmadı. Daha sonra 2 kilograma kadarda ceviz kıran ekipler hepsinin böyle olduğu görünce hayret içinde kaldı. Zabıta Amiri Özgür Özmen "Cevizin anavatanı Bilecik'e şehir dışından seyyar olarak gelen satıcının cevizleri boş çıktı. Bir tane dolu çıksa dişimi kıracağım" dedi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Bu duruma şahit olan vatandaşlar ise, böyle bir sahtekarlık olmadığı söylerken, ağızları açık kaldı.Y.C.T.'nin elindeki tüm cevizlere el konulurken, hakkında Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulandı.

CEVİZLERİN YAKACAK OLARAK KULLANILDIĞI ÖĞRENİLDİ

Öte yandan içi boş ve çürük cevizlerin bir makine yardımı ile ayrıldığı, bu cevizlerin de ısınmak için yakacak olarak kullandığı öğrenildi. Ayrıca Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü personeli kentte 'Çin Kestanesi', 'Sahte Zeytinyağı', 'Kimyasal Atık' ve kilogramı eksik patates soğan operasyonlarında Türkiye gündeminde adından söz ettirmişlerdi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır