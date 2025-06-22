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Yer: Bolu... Korkunç olay: Yüzde 90 engelli adama öldüresiye dayak!

Bolu'da yüzde 90 engelli olan Murat Kepil, bir akrabası tarafından canavarca darp edildi. Çocukların rahatsız olduğunu öne süren acımasız akraba, 45 yaşındaki Kepil darp raporu aldı. Teyze Hatice Kurnaz ise Kepil hakkında, "Dizleri, omuzları ve yüzü yara içinde. Kendisi zaten yüzde 90 engelli. Konuşamaz, duyar ve kendi ihtiyaçlarını kendi yapamaz. Ablası bakıyor ona. Bizim hala bebeğimiz gibi" dedi.

Yer: Bolu... Korkunç olay: Yüzde 90 engelli adama öldüresiye dayak!

Korkunç olay dün Elmalık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzde 90 engelli Murat Kepil (45), akrabası B.Y.'nin evine giderek, camı tıklattı. Bu sırada evde bulunan akrabası B.Y.'nin, çocuklarının rahatsız olduğunu öne sürerek Kepil'i darp ettiği iddia edildi.

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KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Kanlar içinde kalan Kepil, korku içinde evden ayrılarak bakkalın yanına gitti. Murat Kepil, köy bakkalı tarafından karakola götürüldü. Olay sonrası darp raporu alınarak, B.Y.'den şikayetçi olundu.

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Konuşamayan Kepil'in, çocukluk yıllarında B.Y.'nin ikamet ettiği evde kaldığı, akrabalarının yanına her gittiğinde de kendisine yemek verildiği ve yine bu düşünceyle eve gittiği öğrenildi.

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"DARP RAPORU ALDIK"

Murat Kepil'in teyzesi Hatice Kurnaz, "Ben olayı sonradan duydum. Bakkal karakola götürmüş. Karakolda ifade almamışlar. Ardından karakola gittim ve neden ifade almadıklarını sordum. Bana, 'Biz gerekeni yaptık, yapacak bir şey yok' denildi. Bende bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Durumu anlattım, onlar da bizi jandarmaya yönlendirdi ve darp raporu aldık" dedi.

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"KONUŞAMAZ, DUYAR VE KENDİ İHTİYAÇLARINI YAPAMAZ"

Kepil'in çocukluk yıllarında B.Y.'nin ikamet ettiği evde kaldığını söyleyen Kurnaz, "Murat, o evi unutmadığı için sürekli giderdi. Ona yemek de veriyorlardı. Akraba oldukları için yine gitmiş, camı tıklatmış. Onun için dövülmüş bu çocuk. O eve sürekli giderdi. Dizleri, omuzları ve yüzü yara içinde. Kendisi zaten yüzde 90 engelli. Konuşamaz, duyar ve kendi ihtiyaçlarını kendi yapamaz. Ablası bakıyor ona. Bizim içinde hala bebeğimiz gibi. Şikayetçiyiz. Adalet bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bolu darp engelli
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