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Yer: Bursa! Arkadaşlarıyla birlikte otururken çıkan tartışmada tabancayla vuruldu

13.03.2025 23:33
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Bursa'da B.Ö., 3 arkadaşıyla birlikte oturduğu sırada çıkan tartışmada yaşanan arbede sırasında kimin tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunla ayağından yaralandı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yer: Bursa! Arkadaşlarıyla birlikte otururken çıkan tartışmada tabancayla vuruldu

Olay, saat 20.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesinde meydana geldi. B.Ö. ile 3 arkadaşı ağaçlıklı alanda oturdukları sırada henüz bilinmeyen nedenle aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, yaşanan arbede sırasında B.Ö., kimin tarafından ateşlendiği henüz öğrenilemeyen tabanca ile bacağından vuruldu.

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EVLERİN OLDUĞU ALANA GİDEREK YARDIM İSTEDİ

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralanan B.Ö. ise güçlükle evlerin bulunduğu alana giderek yardım istedi. Vatandaşların haber vermesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralı B.Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa tabanca
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