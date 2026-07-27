Yer: Bursa! Botla denizde sürüklendi

Olay, dün Mudanya ilçesi açıklarında meydana geldi. Mudanya sahilinden lastik botla denize açılan, akıntı ve rüzgarın da etkisiyle kıyıya dönemeyen genç, BUDO İskelesi manevra sahasında görevli Davut A. tarafından fark edildi. Genci sakinleştiren görevli, durumu, Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik botu, botla sürüklenen genci güvenle kıyıya çıkardı.

O anlar çevredekiler tarafından görüntülenirken, ilçede, dün saat 16.00'daki Mudanya-Kabataş BUDO seferi ise kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra rötarlı olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır