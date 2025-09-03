HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Bursa! Kadınları taciz ettiği iddiasıyla dövülüp bıçaklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kadınlara sözle tacizde bulunduğu ve alkollü olduğu öne sürülen Şaban K. (51), 3 kişi tarafından dövülüp, bıçaklandı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin Şaban K.'yi dövdüklerini ama bıçaklamadıklarını söyledikleri belirtildi.

Yer: Bursa! Kadınları taciz ettiği iddiasıyla dövülüp bıçaklandı

Olay, saat 00.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Şaban K., kaldırımdan geçen kadınlara sözlü tacizde bulundu. Duruma tepki gösteren 3 kişi, Şaban K.'yi dövüp, kolundan bıçakla yaraladı. Bölgeden yürüyerek uzaklaşmaya çalışan Şaban K., yaklaşık 300 metre ilerideki Halit Tufan Sokak'ta yere yığıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Şaban K.’yi görenlerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Şaban K., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Hakan B. (44), Ömer S. (24) ve Ramazan B.'yi (18) yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin darbı kabul ettikleri ancak bıçaklama olayını reddettikleri öğrenildi.

3 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'li başkanın aile evine molotof atılmıştı! Yeni gelişmeCHP'li başkanın aile evine molotof atılmıştı! Yeni gelişme
Bulduğu yöntem uluslararası tıp camiasında kabul gördü!Bulduğu yöntem uluslararası tıp camiasında kabul gördü!

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'de ilk olacak! TBMM'ye sunuldu

Türkiye'de ilk olacak! TBMM'ye sunuldu

Reyhan Şef için milyonluk vurgun iddiası!

Reyhan Şef için milyonluk vurgun iddiası!

Milli takım kampında görülmemiş Uğurcan protestosu! Gece saatlerinde gelip 'çuval' bıraktılar...

Milli takım kampında görülmemiş Uğurcan protestosu! Gece saatlerinde gelip 'çuval' bıraktılar...

Öğrencilerin bulduğu formül sektörü fena vurdu! 'Böyle giderse bu iş bitecek'

Öğrencilerin bulduğu formül sektörü fena vurdu! 'Böyle giderse bu iş bitecek'

Osmaniye'de korkunç olay! Cani baba kızını pompalıyla vurdu

Osmaniye'de korkunç olay! Cani baba kızını pompalıyla vurdu

'Biyoteknoloji' diyaloğu dünyanın gündeminde!

'Biyoteknoloji' diyaloğu dünyanın gündeminde!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.