Yer: Bursa! Otomobil, park halindeki asit yüklü tankere çarptı: Yaralılar var

Bursa'da İnegöl ilçesinde, otomobilin park halindeki asit yüklü tankere arkadan çarptığı kazada, aynı aileden 1’i bebek 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Bursa-Ankara kara yolu Mezit Boğazı mevkisinde meydana geldi. İnegöl’den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Enes Y. (30) yönetimindeki otomobil, yol kenarında park halindeki Mehmet G. (52) idaresindeki asit yüklü tankere arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki aynı aileden, sürücü ile Merve Y. (26), Fevzi Y. (60), Hatice Y. (52) ve 1 yaşındaki Asil Y. yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI CİDDİYETİNİ KORKUYOR

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Asil Y. adlı bebek ile Hatice Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Bursa
