Yer: Bursa! 'Pes' dedirten olay: Pazarda satarken yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde pazarda kurduğu baharat tezgahında uyuşturucu hap satarken yakalanan Süleyman M. (53), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Motorlu Asayiş Timleri, dün pazarda kurulan organik baharat tezgahında uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Takibe alınan tezgah sahibi Süleyman M., satış yaparken suçüstü yakalandı.

TUTUKLANDI

Şüphelinin minibüsünde yapılan aramada ise 405 adet farklı cinslerde uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen Süleyman M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

