HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Yer: Bursa! Polisten kaçtı, üzerinden silah çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan ve takip sonucu yakalanan M.K.'nin (25) üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yer: Bursa! Polisten kaçtı, üzerinden silah çıktı

Olay, Hamidiye Mahallesi Değirmen Sokak’ta meydana geldi. Polis ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan M.K.’nin üst aramasını ve kimlik kontrolünü yapmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan M.K., yaya olarak kaçmaya başladı. Takibe başlayan polis, şüphelinin üzerinde tabanca olduğunu fark etti. Kısa süren takip sonucu M.K., yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede tabancanın ruhsatsız olduğu belirlenirken, silah ve mermilere el konuldu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Şüpheliyi emniyete götüren polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adıyaman’da dolu yağışı hayatı olumsuz etkilediAdıyaman’da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Adana'da 274 motosiklet sürücüsüne ceza kesildiAdana'da 274 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşti: Kurultay sözleri

Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşti: Kurultay sözleri

Yeni adres TEK Parti mi olacak? Olay iddia

Yeni adres TEK Parti mi olacak? Olay iddia

Trabzonspor'un kupa zaferi sonrası Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Trabzonspor'un kupa zaferi sonrası Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Mirasıyla çok konuşulmuştu! Son hali üzdü

Mirasıyla çok konuşulmuştu! Son hali üzdü

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

1 Haziran'a kadar süre var! Ödemeyen yandı: Gecikme zammı uygulanacak

1 Haziran'a kadar süre var! Ödemeyen yandı: Gecikme zammı uygulanacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.