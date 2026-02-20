HABER

Yer: Çorum! 180 litre kaçak alkol imha edildi

Çorum'un Alaca ilçesinde belirli aralıklarla düzenlenen operasyonlar kapsamında ele geçirilen 180 litre kaçak alkol imha edildi.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirli aralıklarla yapılan operasyonlar sonucu, piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olduğu belirtilen 180 litre kaçak alkol ele geçirildi. El konulan alkoller, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından imha edildi. Yakalanan kişiler hakkında da işlem başlatıldı.

DENETİMLERE SÜRECEK

İlçe Emniyet Müdürlüğü, halk sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte alkole yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların şüpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmelerini istedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

