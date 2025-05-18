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Yer Diyarbakır! Dünya mirası olarak tescillenmişti: 2 milyar TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

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Diyarbakır'da nefes kesen operasyon... UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Dicle Nehri kenarındaki Hevsel Bahçeleri'ndeki uyuşturucu için harekete geçen ekipler havadan, karadan ve nehirden operasyon düzenledi. 2 milyar TL'lik uyuşturucu ele geçirildi. Kaçakçıların araç girişi olmayan yerdeki şeytani planları ise deşifre oldu.

Diyarbakır'da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Dicle Nehri kenarındaki Hevsel Bahçeleri'nde hava destekli operasyonda 2 milyar TL değerinde kenevir bitkisi imha edildi.

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HEM HAVADAN HEM KARADAN OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Dicle Nehri kenarındaki Hevsel Bahçeleri'ne bot, helikopter ve dron destekli operasyon düzenledi.

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DEĞERİ 2 MİLYAR TL

Güneşin doğması ile başlayan operasyonda; bahse konu alana ve nehrin debisinden kaynaklı oluşan adacıklara Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünden desteğe gelen sualtı polisi ile çıkarma yapan Diyarbakır emniyetine, arama tarama boyunca polis helikopteri ve dron da havadan destek vererek eşlik etti. Toplamda 31 ayrı alandan yaklaşık 2 milyar TL değerinde ve 5 bin 300 kilo esrar üretimine uygun 30 bin kök kenevir bitkisi sökülerek imha edildi.

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UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARININ ŞEYTANİ PLANI

Hevsel Bahçeleri'nin arazi yapısı sebebiyle araç girişi yapılamamasını fırsata çevirmeyi planlayan uyuşturucu tacirlerinin, yasa dışı kenevir ekim alanlarını korumak ve bakımını sağlamak amacıyla çadırlar kurarak yaşam alanları oluşturdukları, sulama işlemleri için Dicle Nehri'nden su motorları kullandıkları tespit edildi.

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OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

Bölgede halen eski usullerde yasal olarak tarım yapan vatandaşların da operasyondan ötürü oldukça memnun oldukları görüldü. Gençliği, gelecek nesilleri zehirlemeyi hedefleyen uyuşturucu tacirlerine karşı yürütülen operasyonların azim ve kararlılıkla, her koşulda ve her şekilde artarak devam edeceği bildirildi. (İHA)

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır uyuşturucu operasyonu UNESCO
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