HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: Düzce... Arı kovanlarına kaçak silah gizlemişler!

Yer: Düzce... Arı kovanlarına kaçak silah gizlemişler!

27.03.2025 16:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de düzenlenen operasyonda arı kovanlarına gizlenmiş silahlar ele geçirildi.

Yer: Düzce... Arı kovanlarına kaçak silah gizlemişler!

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gümüşova Jandarma Karakolu ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.

Gümüşova ilçesine bağlı Ardıçdibi köyünde R.Ö. ve Z.Ç. ile Yongalık köyünde M.Ç'nin ev ve eklentilerinde hassas burunlu köpeklerin katılımıyla arama sırasında çoğu arı kovanlarına gizlenmiş 10 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 42 tabanca şarjörü, 786 tabanca mermisi, 3 tabanca susturucusu, 2 tabanca namlusu, 30 av tüfeği fişeği ve 221 çeşitli ebatlarda uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan R.Ö'nün jandarmadaki işlemleri devam ederken, M.Ç. ve Z.Ç. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kaza: 4 yaralıAnadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kaza: 4 yaralı
Afyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonu: Yakalanan 10 şüpheli tutuklandıAfyonkarahisar merkezli dolandırıcılık operasyonu: Yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Düzce silah arı kovanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gelen geçen baktı! Kuyumcuya afiş astı '120 milyon TL' iddiası

Gelen geçen baktı! Kuyumcuya afiş astı '120 milyon TL' iddiası

Süre uzatıldı! 2 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gerekiyordu

Süre uzatıldı! 2 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gerekiyordu

MYNET ÖZEL | RTÜK'ten tarihi karar! Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası! Halk TV, Now TV ve Tele 1'e üst sınırda ceza... Fatih Altaylı'ya da 72 saat süre

MYNET ÖZEL | RTÜK'ten tarihi karar! Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası! Halk TV, Now TV ve Tele 1'e üst sınırda ceza... Fatih Altaylı'ya da 72 saat süre

17 yaşındaki çocuk çeyrek altın için dehşet saçtı! Dakikalar önce korkunç paylaşım: 'Son 5 dakika'

17 yaşındaki çocuk çeyrek altın için dehşet saçtı! Dakikalar önce korkunç paylaşım: 'Son 5 dakika'

'Paçavra' gerginliği TBMM'ye taşındı! Sırrı Sakık elinde bayrakla kürsüye çıktı

'Paçavra' gerginliği TBMM'ye taşındı! Sırrı Sakık elinde bayrakla kürsüye çıktı

Zelenskiy’den çarpıcı iddia: “Putin yakında ölecek”

Zelenskiy’den çarpıcı iddia: “Putin yakında ölecek”

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.