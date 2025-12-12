HABER

Yer: Elazığ! Ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırlayan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı'nda kopya çekileceği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Operasyon sonucu sınavda özel düzenekli teknik cihazlarla kopya alışverişinde bulunarak sürücü adaylarına soruların cevaplarını aktaran ve bu sayede maddi menfaat temin eden 2 zanlı ile sınavda düzenekle kopya çeken 7 şüpheli suçüstü yakalandı.

Aramalarda, 14 özel düzenekli cep telefonu ve 6 kulak içi mini dinleme cihazı ele geçirildi.

Kopya düzeneği hazırlayan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Diğer zanlılar ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Elazığ
