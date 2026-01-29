HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Yer: Fatih! Önce vurdu ardından başında bekledi: O anlar kamerada

İçerik devam ediyor

İstanbul Fatih'te bulunan tarihi Mısır Çarşısı'nın girişinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir şahıs başka bir şahsı silahla yaraladı. Silahla yaralanan şahsın yere düşmesinin ardından saldırgan yaralının başında bekledi. Yaşanan o anlar kameralara yansıdı.

Mısır Çarşısı'nda bu sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. İddialara göre B.A. ile A.U., arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A., silahla A.U.’ya ateş açtı.

SİLAHLA YARALADI

Açılan ateş sonucu A.U., yaralanarak yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı A.U., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Silahlı saldırgan ise polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

YARALININ BAŞINDA BEKLEDİ

Alacak verecek iddiası nedeniyle yaşanan silahlı yaralama sonrası B.A.’nın olaydan sonra yaralının başında beklediği o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"İkinci Dünya" olabilir! Bazı özellikleri bizimkiyle neredeyse aynı ancak bir kusuru var..."İkinci Dünya" olabilir! Bazı özellikleri bizimkiyle neredeyse aynı ancak bir kusuru var...
Tüfeğini temizlerken kazara kendini vurduTüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fatih haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tek bir kelime etmeden "975 milyon doları" oldu!

Tek bir kelime etmeden "975 milyon doları" oldu!

İstanbul'a yine kar geliyor! Tarih verildi

İstanbul'a yine kar geliyor! Tarih verildi

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.