Yer: Fatih! Önce vurdu ardından başında bekledi: O anlar kamerada

Mısır Çarşısı'nda bu sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. İddialara göre B.A. ile A.U., arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A., silahla A.U.’ya ateş açtı.

SİLAHLA YARALADI

Açılan ateş sonucu A.U., yaralanarak yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı A.U., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Silahlı saldırgan ise polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

YARALININ BAŞINDA BEKLEDİ

Alacak verecek iddiası nedeniyle yaşanan silahlı yaralama sonrası B.A.’nın olaydan sonra yaralının başında beklediği o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

