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Yer: Gaziantep! Faciadan habersiz ağzında sigara ile tanker kapağı açtı... O anlar kamerada

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir ayçiçek yağı fabrikasında meydana gelen korkunç olay sosyal medyada gündem oldu. Bekir A. isimli bir işçi tanker kapağını ağzında sigara ile açmaya çalıştı. Meydana gelen patlama sonrası metrelerce yükseğe savrulan talihsiz işçinin ağır yaralı olduğu öğrenildi. Korkunç görüntüler saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün Gaziantep'teki Nizip Organize Sanayi Bölgesi'nden gelen görüntüler izleyenlerin tüylerini ürpertti. İddiaya göre, Bir ayçiçek fabrikasında çalışan Bekir A. (27) isimli işçi, kendisine ait tankerin kapaklarını temizlik yapmak üzere açmaya başladı.

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BÜYÜK PATLAMA

Bekir A., ağzında sigara ile tankerin son kapağını açtıktan sonra bilinmeyen bir nedenle büyük bir patlama meydana geldi.

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METRELERCE SAVRULDU

Tanker kapağının bomba gibi patlama ve işçinin metrelerce savrularak yere düşme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Düşme ve vücudundaki yanıklar nedeniyle ağır yaralanan işçi, önce Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, durumunun ağırlaşması üzerine de Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden işçinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
patlama Gaziantep Tanker
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