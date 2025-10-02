Yer: Gaziosmanpaşa! Bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalandı: O zanlı tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 30 Eylül gecesi, Karadeniz Mahallesi'nde yaşanan bıçaklı kavgada Celil Arslan'ın (51) öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, bir arkadaşıyla sokakta yürüyen Arslan'ın, yanına yaklaşan kapüşonlu şüpheliyle kavga ettiğini, zanlının Arslan'ı bıçaklayarak kaçtığını belirledi.

Ekipler, kimliğini belirlediği Yunus Emre S.'yi (19) dün yapılan operasyonla gözaltına aldı.

Olayda kullanılan bıçak ise şüphelinin evinin mutfağında bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan şüphelinin ifadesinde, Celil Arslan'ın annesine sosyal medya üzerinden mesaj attığını gördüğünü, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini beyan ettiği aktarıldı.

Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin, Celil Arslan'ı sokakta beklemesi ve cinayetin ardından koşarak buradan uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır