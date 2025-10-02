HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Gaziosmanpaşa! Bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalandı: O zanlı tutuklandı

Gaziosmanpaşa'da, annesine sosyal medyadan mesaj attığını öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yer: Gaziosmanpaşa! Bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalandı: O zanlı tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 30 Eylül gecesi, Karadeniz Mahallesi'nde yaşanan bıçaklı kavgada Celil Arslan'ın (51) öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, bir arkadaşıyla sokakta yürüyen Arslan'ın, yanına yaklaşan kapüşonlu şüpheliyle kavga ettiğini, zanlının Arslan'ı bıçaklayarak kaçtığını belirledi.

Ekipler, kimliğini belirlediği Yunus Emre S.'yi (19) dün yapılan operasyonla gözaltına aldı.

Olayda kullanılan bıçak ise şüphelinin evinin mutfağında bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan şüphelinin ifadesinde, Celil Arslan'ın annesine sosyal medya üzerinden mesaj attığını gördüğünü, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini beyan ettiği aktarıldı.

Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin, Celil Arslan'ı sokakta beklemesi ve cinayetin ardından koşarak buradan uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İtalya'da sendikalar, Küresel Kararlılık Filosu'na destek için 3 Ekim'de genel greve gidecekİtalya'da sendikalar, Küresel Kararlılık Filosu'na destek için 3 Ekim'de genel greve gidecek
İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins: Tüm dünya harekete geçmeliİrlanda Cumhurbaşkanı Higgins: Tüm dünya harekete geçmeli

Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.