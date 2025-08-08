Yer Iğdır... Pasta zehirlenmesi vakaları arttı! 79 kişiden sonra 7 kişi daha hastanelik oldu: "Kimse sessiz olmasın bu duruma düşebilirsiniz"

Iğdır'da iki hafta önce yaşanan yaş pasta kaynaklı gıda zehirlenmesi olayının ardından benzer bir vaka daha yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bu kez farklı bir pastaneden alınan yaş pastayı tüketen 7 kişi, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle Iğdır Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Rahatsızlanan vatandaşlar, acil serviste tedavi altına alındı. Hastanede yapılan ilk tetkikler sonucu gıda zehirlenmesi tanısı konuldu. Zehirlenen kişilerden 4'ü ayakta tedavi edilerek taburcu edilirken, 3 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hastanedeki tedavilerinin üçüncü gününde sürdüğü öğrenildi.

"BEN BU DURUMDAN ŞİKAYETÇİYİM"

Yediği pastadan dolayı zehirlenen ve küçük çocuğu olan Zeynep Özdemir; "Pazartesi günü gassalık kursundan çıktıktan sonra arkadaşım ve çocuklarım ile 12.30 gibi pastaneye gittik. Pastanede her birimiz, dilim pasta alarak çocuklarımla beraber yedik. Eve gidince, saat gece 24.00 gibi hafif rahatsızlanmaya başladım. Saat gece 3 3 buçuk gibi fenalaşmaya başladım. Sabaha karşı kimse olmayınca çocuklarımı evde bırakıp hastaneye geldim. Hastanede ilk teşhis olarak salgından hastalandığım düşünülerek herhangi bir şey yapılmadı. Emzirme durumum nedeniyle sadece serum verilerek beni eve gönderdiler. Gönderdikten sonra saat 7 gibi gelince tekrar eve gittim. Saat 12 gibi yine rahatsızlandım. Hastaneden yine emzirme durumumdan dolayı ve salgın düşünülerek geri gönderildim. Ondan sonra arkadaşım beni arayarak, 'Zeynep sen pasta yediğin halde kötü oldun mu, hasta mısın' Bende 'evet' deyince bana 'neden beni aramadın, ben hasta olduğum için arayamadım. biz şu an hastanedeyiz' dedi.

Arkadaşım öyle deyince bende tekrar hastaneye gittim. Doktora zehirlendiğimi söyledim. Benden ilk iki gidişte tahlil alınmamıştı. Üçüncü sefer benden tahlil alındı. Tahlil sonuçlarımdan zehirlendiğim anlaşıldı. Beni daha sonra yatırdılar. Üç gündür burada hastanede tedavi görüyorum. Serum ve antibiyotik ile kanım temizleniyor. Kanım zehirlenmişti. Nabzım, ateşim vardı. Tansiyonum çok düşmüştü. Ateşim yükseldiğinde dolayı sürekli tedavi almak için şu an yatırılmış durumdayım. Ben bu durumdan şikayetçiyim" dedi.

"BENİM ÇOCUKLARIM BEN VE ARKADAŞLARIM PERİŞAN OLDUĞU HALDE BU OLAYI KAPATIYORLAR"

Zehirlendiğini öğrendikten sonra İl Tarım Müdürlüğü'nü arayarak pastaneden şikayetçi olduğunu söyleyen Özdemir, daha sonra müdürlüğün kendisine kimsenin aramadığını söylediğini belirterek; "Ben kendim Tarım İl Müdürlüğü'nü arayarak pastaneden şikayetçi olduğumu söyledim. Daha sonra bu olay çıkınca İl Tarım Müdürlüğü bize benim aramamın olmadığını söylediler. Şu an telefon arama kaydımda onları aradığıma dair kayıt var. Bu numara çünkü oraya ait. Nasıl aramadığımı söylüyorlar. Bu numara işte onlara ait. Bu olayın üzerini kapatsın istemiyorum. Ben bu durumdan şikayetçiyim. Benim çocuklarım ben ve arkadaşlarım perişan olduğu halde bu olayı kapatıyorlar" dedi.

"KİMSE SESSİZ OLMASIN SİZLERDE BİZİM DURUMUMUZA DÜŞEBİLİRSİNİZ"

Iğdır'da benzer bir zehirlenmenin önceki haftalarda olduğu halde düzenli denetim yapılmadığı için kendilerinin bu durumda olduğunu dile getiren Özdemir; "Bundan 2-3 hafta önce haberlerde ve sosyal medyada o pastanede bir zehirlenme olduğunu gördüm. Bu zehirlenmeler olduğu halde neden denetimler iyice yapılmıyor. Tekrar bu durumlar yaşanıyor, insan hayatı bu kadar mı ucuz. Ben Iğdır İl Tarım Müdürlüğü'ne, Iğdır Valiliği'ne, Iğdır Belediyesi'ne sesleniyorum. Gerçekten bir şeyler yapsınlar. Bu kadar pastane var. Yaz sıcaklığında 3 hafta pastalar bekletiliyor. Bunlar neden imha edilmiyor. Hijyen olsaydı biz bu durumda olmazdık. Kimse sessiz olmasın sizlerde bizim durumumuza düşebilirsiniz" dedi.

79 KİŞİ ZEHİRLENMİŞTİ!

Iğdır'da iki hafta önce yaşanan zehirlenme vakasında resmi sonuçlara göre 79 kişi zehirlenmişti. Zehirlenme olayından sonra pastaların alındığı yer işlemeye devam ettiği halde alınan tahlil sonuçları ile ilgili herhangi açıklama yapılmadı.

