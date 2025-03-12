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  4. Yer: Iğdır... Silahlı kavga 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Yer: Iğdır... Silahlı kavga 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

12.03.2025 16:16
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Iğdır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yer: Iğdır... Silahlı kavga 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Olay, Karakoyunlu ilçesine bağlı Mürşitali köyünde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada Şevket B., Azat B., Fırat M. ve Mehmet M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Şevket B. (67), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, köyde ve hastanede yoğun güvenlik önlemleri aldı. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır kavga
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