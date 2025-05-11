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Yer: İstanbul! Dairede bir anda paniğe kapıldı, 7'nci kattan aşağıya atladı

İstanbul Ataşehir'de dairede set üstü ocak montajı sırasında doğal gaz kaçağı nedeniyle parlama meydana geldi. Paniğe kapılan 22 yaşındaki Dursun Erol korkuyla 7'inci katın camından atladı. Ağır yaralanan Erol hastaneye kaldırıldı.

Yer: İstanbul! Dairede bir anda paniğe kapıldı, 7'nci kattan aşağıya atladı

Olay 20.30 sıralarında Esatpaşa Mahallesi Başkomutan Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, binanın 7'nci katındaki bir dairede set üstü ocak montajı yapılırken gaz sızıntısı oluştu ve parlama meydana geldi. Ocağın montajını yapan Dursun Erol, kaçak nedeniyle paniğe kapılarak, 7'nci kattaki dairenin camından atladı.

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BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye, acil sağlık ve İGDAŞ ekipleri geldi. Ekipler gaz parlaması yaşanan dairede gerekli kontrolleri yaparken, 7'nci kattan beton zemine atlayan Dursun Erol'un da ağır yaralandığı belirlendi.

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HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erol, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ataşehir
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