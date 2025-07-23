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Yer İstanbul… Dayak yiyen kadını kurtarmaya çalıştı silahla vuruldu!

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İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde darbedilen kadını kurtarmaya çalışan bir kişi silahla vurularak ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Şilan S. ile ağabeyi Muhammed S. (26) ve kardeşi Yusuf S. (20) arasında sokakta tartışma çıktı. Şilan S’nin darp edildiğini gören Mustafa O. (46), hiç tanımadığı kadının yardımına koştu. Olaya müdahale edilmesinin ardından yaşanan gerginlik sonrasında Muhammed S., belindeki silahı çıkarıp Mustafa O.’ya ateş etti.

Zeytinburnu'nda, ağabeyi ve kardeşi tarafından darbedilen kadını kurtarmaya çalışırken silahla ağır yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Zeytinburnu Demirciler Sitesi'nde, 20 Temmuz'da, Şilan S. (23) ile ağabeyi Muhammed S. (26) ve kardeşi Yusuf S. (20) arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Şilan S'nin darbedildiğini gören Mustafa O. (46) duruma müdahale etti.

Bu sırada Muhammed S. silahıyla Mustafa O'yu ağır yaraladı. Mustafa O. ise Muhammed S'yi bıçakladı.

Yer İstanbul… Dayak yiyen kadını kurtarmaya çalıştı silahla vuruldu! 1

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen Mustafa O. hastanede tedavi altına alındı.

Şüpheli Muhammed S, hastaneden taburcu edildikten sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan Muhammed S'nin 4, Şilan S'nin 1, ağır yaralanan Mustafa O'nun ise 3 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Zeytinburnu silahlı saldırı kavga şiddet Kadın
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