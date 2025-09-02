HABER

Yer: İstanbul! Denizde ceset ihbarı yapıldı, ekipler harekete geçti

İstanbul'da denizde ceset ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Ekiplerin çalışması sonucunda ihbar edilen parçanın hayvan bağırsağı olduğu tespit edildi.

Küçükçekmece Menekşe Plajı açıklarında denizde hareketesiz bir kişinin olduğu yönündeki ihbar üzerine Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri harekete geçti. Hem deniz yüzeyinde hem de dalgıçlar tarafından suyun altında yapılan yaklaşık 2 saatlik aramalarda herhangi bir insana rastlanmadı.

HAYVAN BAĞIRSAĞI BULUNDU

Ekipler, belirtilen bölgede deniz yüzeyinde hayvan bağırsağı buldu. İhbarcı ile görüşen ekipler, denizde görerek insana benzettiği silüetin bulunan hayvan bağırsağı olduğunu teyit etti. Bunun üzerine çalışmalar sonlandırıldı.

İstanbul ceset
