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Yer: İstanbul Havalimanı! X-ray, kadınların cinsel organlarında yoğunluk tespit etti... Gerçek şaşkına çeviriyor!

Kaçakçıların yöntemleri her geçen gün daha da çeşitlenmeye devam ediyor. Bu sefer adres İstanbul Havalimanı... Özbekistan uyruklu 3 kadının cinsel organlarından 120 parça halinde toplamda 6 kilo 28 gram ağırlığında altın geçirildi.

Yer: İstanbul Havalimanı! X-ray, kadınların cinsel organlarında yoğunluk tespit etti... Gerçek şaşkına çeviriyor!
Doğukan Akbayır

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu Karşılama Salonu’nda 25 Nisan saat 21.30 sıralarında yapılan denetimlerde, Çimkent’ten gelen Özbekistanlı Azıza B. Dılsora A. ve Fıruza K. isimli 3 kadın şüphe üzerine durduruldu.

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BEL BÖLGESİNDE YOĞUNLUK TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin bagajları arandı fakat herhangi bir şeye rastlanmadı. Ancak X-ray taramasında kadınların bel bölgelerinde yoğunluk tespit edildi.

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Kuvvetli şüphe üzerine savcılık talimatıyla şüpheliler, röntgen çekimi için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Burada çekilen röntgenlerde, kadınların cinsel organlarında cisimler olduğu belirlendi. Kadın polis memurları gözetiminde özel bir alana alınan şüphelilerin, genital bölgelerindeki altınlar alındı. Yapılan incelemede, cinsel organlarından çeşitli ağırlıklarda toplam 120 parça halinde, 6 kilo 28 gram altın ele geçirildi.

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Altınlar, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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