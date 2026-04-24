Yer: İstanbul! Masadaki telefonu çalan şüpheli tutuklandı

Olay, 7 Nisan Salı günü saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde masanın üzerinde bulunan cep telefonu, şüpheli tarafından çalındı. İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri, hırsızlık olayıyla ilgili yaptıkları çalışmada şüphelinin E.E. olduğunu belirledi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, şüpheli E.E. polis ekipleri tarafından evinin önünde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

