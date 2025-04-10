HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: İstanbul! Rüzgarın devirdiği mum yangına sebep oldu

İstanbul Sarıyer'de bir evde, yanan mumun rüzgar nedeniyle devrilip perdeyi tutuşturması sonucu yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, dairede hasar oluştu.

Yer: İstanbul! Rüzgarın devirdiği mum yangına sebep oldu

Yangın, saat 17.00 sıralarında Büyükdere Mahallesi Hacet Sokak Kuyu Çıkmazı’nda meydana geldi. Sokakta bulunan iki katlı ahşap binada yaşayan Ragıba Dilhayat Parsa(68) evde mum yaktı. Mumun rüzgar nedeniyle devrilmesi sonucu perdeler alev aldı.

ISTANBUL---SARIYER’DE-RUZGARIN-DEVIRDIGI_652671_193395

Dairenin penceresinden alevlerin görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, yapılan kontrollerde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın sonucunda dairede hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul polisinden "huzur" uygulamasıİstanbul polisinden "huzur" uygulaması
İstanbul'da 'huzur' denetimiİstanbul'da 'huzur' denetimi

Anahtar Kelimeler:
yangın Sarıyer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: "Cezaevinde birkaç şeye çok üzüldüm"

İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: "Cezaevinde birkaç şeye çok üzüldüm"

Ortalık karıştı, sosyal medya yanıyor! Mert Hakan'ın TFF yöneticileriyle çay içtiği fotoğraf sızdırıldı

Ortalık karıştı, sosyal medya yanıyor! Mert Hakan'ın TFF yöneticileriyle çay içtiği fotoğraf sızdırıldı

G.Saray'da moraller alt üst... Antrenmanda sakatlandı, yıldız isim yok!

G.Saray'da moraller alt üst... Antrenmanda sakatlandı, yıldız isim yok!

Siirt'te şoke eden olay! Ses geldiği iddiası üzerine dün gömülen kişinin mezarı açıldı

Siirt'te şoke eden olay! Ses geldiği iddiası üzerine dün gömülen kişinin mezarı açıldı

6 yaşındaki Zehra'nın cansız bedeni çuvalda bulunmuştu! Anne, baba, kardeş ve amca gözaltında

6 yaşındaki Zehra'nın cansız bedeni çuvalda bulunmuştu! Anne, baba, kardeş ve amca gözaltında

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.