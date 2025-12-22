HABER

Yer: İstanbul! Uzun namlulu silahla ateş açtılar

İstanbul Zeytinburnu'nda park halindeki araca otomobille gelen şüpheliler tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kurşunlar iş yerine ve park halindeki araca isabet etti. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 07.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Şehit Komiser Günaydın Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, otomobille sokağa gelen şüpheliler, park halinde bulunan araca uzun namlulu silahla ateş açarak kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüphelilerin silahından çıkan kurşunlar iş yerine ve park halindeki araca isabet etti.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak saldırıyla ilgili inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

