Yer: İzmir! Yanındaki kadını öldürüp intihar girişiminde bulundu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta 53 yaşındaki O.K., yanında bulunan 34 yaşındaki Nazlı Yılmaz'ı başından vurup öldürdükten sonra aynı tabancayla intihara kalkıştı.

İzmir'deki olay, saat 07.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Yurdoğlu Mahallesi Türkan Şoray Nikah Salonu karşısındaki otoparkta meydana geldi.

Park halindeki bir hafif ticari aracın sürücü koltuğundaki O.K. (53), yanındaki Nazlı Yılmaz'ı (34), henüz belirlenemeyen bir nedenle tabancayla başından vurdu.

O.K. ardından aynı silahı başına dayayarak intihara kalkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Nazlı Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralı O.K. ise ambulansta Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren O.K.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmir Karabağlar
