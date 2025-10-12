HABER

Yer: Kadıköy! Otelde tadilat faciası: Beton yığını altında kalan işçi hayatını kaybetti

İstanbul Kadıköy'de, tadilatı süren 3 yıldızlı bir otelde tavanın çökmesi sonucu beton blokların altında kalan 23 yaşındaki yabancı uyruklu işçi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İddiaya göre, aynı otelde bir süre önce yangın merdiveni takılırken duvarlar çökmüş, ancak bu hasarlar düzeltilmeden alt katta yeni bir tadilata başlanmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatılarak otele kilit vuruldu.

Mustafa Fidan

Ekol TV muhabiri Büşra Seyis’in özel haberine göre, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, bir otelde yapılan tadilat çalışmaları faciaya yol açtı. Tavanın çökmesiyle birlikte beton blokların altında kalan bir işçi ağır yaralandı. Olay sonrasında hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki yabancı uyruklu işçi tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

OTELDEKİ FACİANIN DETAYLARI

Otelin restoranına bağlı kısımda yaklaşık bir haftadır kısmi bir tadilat yapıldığı bildirildi. Otel, bir yandan müşterilerini ağırlamaya devam ederken, diğer yandan da tadilat işlemlerini sürdürüyordu.

İDDİALARA GÖRE DAHA ÖNCE DE ÇÖKME YAŞANMIŞ

Faciaya ilişkin ortaya atılan bir iddia, olayın nedenini derinleştirdi. İddiaya göre, aynı otelde bir süre önce yangın merdiveni takılırken duvarlar çökmüş, ancak bu hasarlar düzeltilmeden alt katta yeni bir tadilata başlanmıştı.

Otelde tadilat çalışmaları devam ederken inşaatın temizliğinden sorumlu olan 4 personel de çalışmaya devam ediyordu. İşçilerin çalıştığı sırada tavan bir anda çalışanların üzerine çöktü. İçlerinden bir kişi beton yığınlarının altında kaldı

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çökme sonucu beton blokların altında kalan 23 yaşındaki yabancı uyruklu işçi, ağır yaralı olarak çıkarıldı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Otelde konaklayan müşteriler hızla tahliye edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç işçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI OTELE KİLİT VURULDU

Faciaya sahne olan 3 yıldızlı otelin kapısına kilit vuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın nedenini belirlemek üzere kapsamlı bir soruşturma başlattı. Zemindeki çalışmalar sırasında kirişlerden birine zarar verilmesi ihtimali üzerine Savcılık, olay yerinde inceleme yapması için bir bilirkişi atadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Kaynak: Ekol TV)

Anahtar Kelimeler:
Kadıköy otel İnşaat
