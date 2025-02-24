HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: Karabük! 'Şeytanı bana musallat ettiler' dedi, katliam yaptı

Yer: Karabük! 'Şeytanı bana musallat ettiler' dedi, katliam yaptı

24.02.2025 22:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te Afganistan uyruklu bir kişi, kardeşi ile yengesini silahla vurarak öldürdü. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının savcılıktaki ifadesinde kardeşi ve yengesini "Bana büyü yaptılar. Şeytanı bana musallat ettiler" diyerek öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Yer: Karabük! 'Şeytanı bana musallat ettiler' dedi, katliam yaptı

Dün akşam Yeşil Mahalle Kavşak Sokak'ta 5 katlı bir apartmandaki dairede meydana gelen olayda Afganistan uyruklu Norooz Ahmedi (29), önce kardeşi Kurban Ali Ahmedi'yi (25), ardından mutfaktaki yengesi Leeqa Azemi'yi (27) kafalarından silahla vurarak öldürdü. Katil zanlısı olay sonrası bindiği ticari taksi ile kaçarken, evdeki silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaçan zanlının Eskipazar ilçesinde olduğunu tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şahsı silahıyla birlikte yakaladı. Ekipler tarafından gözaltına alınan cinayet zanlısı Karabük'teki özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek, sorgulanmak üzere Cinayet Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olay sırasında evde bulunan 2 ila 5 yaş arasındaki 5 çocuk ise polis ekipleri tarafından koruma altına alındı.

"ŞEYTANI BANA MUSALLAT ETTİLER"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı, gazetecilerin 'Neden yaptın?', 'Pişman mısın?' sorularına cevap vermedi. Zanlının savcılıktaki ifadesinde kardeşi ve yengesini "Bana büyü yaptılar. Şeytanı bana musallat ettiler" diyerek öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Zanlı, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece "tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Katil zanlısının bindiği ticari taksinin şoförü Şafak Çomkalı, "Akşam saat 21.30 civarlarında telefon ederek söylediği adrese taksi istedi. Gittim kendisini aldım. Oradan 100. Yıl'a gideceğimizi söyledi. Burada bir adrese geldik. Beş dakika kadar falan kapının önünde bekledim. Sonrasında tekrardan araca geldi. Cinayeti işlediği yere gideceğini söyledi ve oraya götürüp indirdim. Yaklaşık 15-20 dakika sonra tekrardan aradı. Arabaya bindiğinde Eskipazar'a gideceğimizi söyledi. İlçeye yaklaşık 6-7 kilometre falan kala yolda durmamı istedi. Ben de 'Niye burada iniyorsun, ne yapacaksın burada?' diye sebebini sordum. Üzerinde fazla nakit olmadığını söyledi. Ben de 'Hava soğuk, kış ayındayız, sonra verirsin' dedim. Durmadım, Eskipazar'a kadar getirdim" dedi.

Karabük istikametine dönüş yaptıktan 5 dakika sonra polislerin kendisini aradığını ifade eden Çomkalı, geriye dönüp Eskipazar emniyeti ile irtibata geçtiğini ve zanlıyı indirdiği yeri gösterdiğini belirterek Mengen yolu üzerinde yakalanan zanlının araçtayken çok sakin olduğunu ve belindeki silahı da araçtan inerken gördüğünü söyledi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Uyuşturucu operasyonunda kalp krizi geçirmişti! Kahreden haber Uyuşturucu operasyonunda kalp krizi geçirmişti! Kahreden haber
Trump açıkladı! Zelenskiy kıymetli madenler anlaşması için Beyaz Saray'a gidecekTrump açıkladı! Zelenskiy kıymetli madenler anlaşması için Beyaz Saray'a gidecek
Anahtar Kelimeler:
cinayet Karabük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zirve yarışında işler değişmedi, hesaplar masada aynı kaldı!

Zirve yarışında işler değişmedi, hesaplar masada aynı kaldı!

Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye büyük eleştiri! "Tarihe geçecek bir derbi"

Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye büyük eleştiri! "Tarihe geçecek bir derbi"

Tiryakilere kötü haber! Sigaraya o tarihte zam geliyor

Tiryakilere kötü haber! Sigaraya o tarihte zam geliyor

Trump açıkladı! Zelenskiy kıymetli madenler anlaşması için Beyaz Saray'a gidecek

Trump açıkladı! Zelenskiy kıymetli madenler anlaşması için Beyaz Saray'a gidecek

Yer: Karabük! 'Şeytanı bana musallat ettiler' dedi, katliam yaptı

Yer: Karabük! 'Şeytanı bana musallat ettiler' dedi, katliam yaptı

Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan Akşener'e sert sözler! 'Bütün tercihleriniz AK Parti'ye yarıyor'

Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan Akşener'e sert sözler! 'Bütün tercihleriniz AK Parti'ye yarıyor'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kışın sıcacık ve konforlu uykunun anahtarı...

Kışın sıcacık ve konforlu uykunun anahtarı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.