Yer: Kayseri! Baba kahroldu: Oğlunun cansız bedenini buldu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan 12 katlı binanın 4’üncü katında yaşayan Muhammet C., (39) babası tarafından evin salonunda yerde hareketsiz halde yatarken, bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale de Muhammet C.’nin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Muhammet C.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır