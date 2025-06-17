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Yer: Kayseri! Sondaj kuyusuna düşen işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de sondaj kuyusuna düşen işçi Yunus E. D., hayatını kaybetti.

Yer: Kayseri! Sondaj kuyusuna düşen işçi hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

Olay, saat 17.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Erciyes Üniversitesi’ndeki inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, Yunus E. D., , sondaj çalışması yapıldığı sırada yaklaşık 2 metre derinliğindeki içi su ve balçık dolu kuyuya düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yunus E. D., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yunus E. D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Kayseri
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