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Yer: Kayseri! Tartıştığı eniştesi tarafından tabancayla vuruldu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
15.03.2025 13:42
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kişi iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı eniştesi tarafından tabanca ile vurularak yaralandı.

Yer: Kayseri! Tartıştığı eniştesi tarafından tabancayla vuruldu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi 6028 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre N.İ. ile eniştesi S.Ö. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ö., üzerinde bulunan tabanca ile N.İ.’ye ateş etti. N.İ., bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaparken, kaçan S.Ö.’yü yakalamak için de geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri tabanca
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