Yer: Kocaeli! Oto galeriye el bombalı saldırı kamerada: 5 tutuklama

Olay, 9 Nisan günü Damlar Mahallesi Koca Orman Caddesi'ndeki oto galeride meydana geldi. Oto galerinin önünden gelen patlama sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izlemeye aldı. Görüntülerde, motosiklet kasklı bir şüphelinin oto galeriye el bombası attığı, meydana gelen patlama sonucu iş yerinin camlarının kırıldığı ve şüphelinin olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu, İstanbul’un 3 farklı ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda el bombalı saldırının 5 şüphelisi saklandıkları evlerde gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında, oto galerinin daha önce de kurşunlandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

