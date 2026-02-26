HABER

Yer: Kocaeli! Yenidoğan bebeğin olduğu araca silah çekti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde eşi ve yenidoğan bebeğini hastaneden alıp aracıyla evine götüren Tuncay E., B.V. ile ‘yol verme’ tartışması yaşadı. Tartışmadan B.V. araçta yenidoğan bebek olmasına rağmen silah gösterdi. İki sürücü arasındaki tartışmanın bir bölümü cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınırken, B.V. olayda kullanmış olduğu tahmin edilen tabancayla gözaltına alındı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Tuncay E., ilçedeki özel bir hastanede bir gün önce doğum yapan eşi Meyrem E. ve yenidoğan bebekleri Duru E.’yi evlerine götürmek için aracıyla yola çıktı.

YOL VERME TARTIŞMASI YAŞADILAR

Aracıyla seyir halindeki Tuncay E. ile cipin sürücüsü B.V. arasında sokak üzerinde iddiaya göre ‘yol verme’ meselesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

SİLAH GÖSTERDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine B.V. cipten, araca doğru tabanca gösterdi. Bunun üzerine Tuncay E., durduğu aracından inerek, cep telefonuyla cip ve B.V.’yi kayda aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Daha sonra B.V., cipiyle bölgeden uzaklaştı. Tuncay E. ise polise giderek şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında polis, olayda kullanmış olduğu tahmin edilen tabancayla B.V.’yi gözaltına aldı. B.V.’nin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA

