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Yer: Konya! Dur ihtarına uymadı önce polise ardından duvara çarptı

Konya’da uygulama noktasında polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü kendini durdurmak isteyen polis memuruna çarptıktan sonra aracının kontrolden çıkması sonucu duvara çarptı. Kazada yaralanan polis memuru ve sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yer: Konya! Dur ihtarına uymadı önce polise ardından duvara çarptı

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Bafra Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırbaşı Caddesi üzerinde uygulama yapan trafik polislerinin dur ihtarında bulunduğu otomobil sürücüsü kaçmaya çalıştı. Bu sırada uygulamada görevli M.O.’ya çarpan sürücü aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu Bafra Sokak üzerinde bulunan bahçe duvarına çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ehliyetsiz sürücü F.E.B. ve kazada yaralanan polis memuru olay yerine sevk edilen ambulanslarla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan polis memuru ve sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Duvara çarpan otomobil emniyet otoparkına kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya
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