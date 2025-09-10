HABER

Yer: Muğla! Ormanı ateşe verip böyle kaçmışlar: O anlar saniye saniye kamerada

Muğla'nın Dalaman ilçesinde iki şüphelinin orman yangını çıkardığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kimlikleri belli olan iki şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yaz ayı boyunca sık sık çıkan orman yangınları tüm vatandaşların ciğerini yaktı... Son olarak Muğla Dalaman'da çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınırken yangını çıkaran iki şahsın olay anı yaptıkları bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Dalaman Otobüs Terminali yakınlarındaki ormanda dün saat 03.30 sularında yangın çıktı. Dumanı gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

YANGIN YAYILSIN DİYE ALKOL DÖKMÜŞLER

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında ormancı A.D'nin (25) ifadesine başvuruldu.

A.D. ifadesinde, “Yangın çıkardıktan sonra üzerine alkol döktüler. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiler. Bu kişilerin motosikletle uzaklaştığı anları da cep telefonumla kaydettim” dedi.Yapılan incelemede şüphelilerin 48 ASY 266 plakalı motosikletle olay yerinden ayrıldığı belirlenmişti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Görüntülerdeki iki kişi bugün gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

