Yer: Nazilli... Şüpheli tavırları dikkat çekti! Üzerinde yangın çıkarıcı malzemelerle yakalandı

Son günlerde Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlar adeta ciğerlerimizi yaktı. Son olarak Bilecik'te çıkan yangın ciddi şekilde büyürken, yangına müdahaleler devam ediyor.

Öte yandan Aydın Nazilli'de de dikkat çeken bir olay yaşandı. Nazilli'de makilik ve zirai alanda çıkan yangınla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı. Dün akşam saatlerinde Beğerli Mahallesi’nde makilik ve zirai alanda yangın çıktı.

ŞÜPHELİ HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Yangın sonrası bölgeye sevk edilen ekipler alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangınla ilgili jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda motosiklet ile bölgede bulunan şüpheli bir şahıs durduruldu.

ÜZERİNDE YANGIN ÇIKARMAYA YARAYAN MALZEMELER BULUNDU

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede Y.K. isimli şahsın yanında yangın çıkarmaya yarayan malzemeler ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken, Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

DAHA ÖNCE DE ORMAN YANGININA KARIŞMIŞ

Öte yandan Y.K.'nın daha önce orman yangınına karıştığı belirtildi.

Kaynak: (Aydın Ses Gazetesi / İHA)