Yer: Pendik! 2 kadın sürücü saç saça baş başa kavgaya tutuştu: "Ejderha kadınlar sizi..."

Trafikte çıkan kavgalar son dönemde, artan ceza miktarları sonucu azalışa geçmişken bugün İstanbul Pendik'ten sıradışı bir görüntü geldi. Trafikte tartışan 2 kadının kavgası sosyal medyada viral oldu.
Asayişberkemal'de yer alan görüntülere göre, tartıştığı iddia edilen 2 kadın sürücü araçlarından inerek kavgaya tutuştu.
Birbirlerini yerlerde sürükleyen kadınlar çevredekilerin araya girmesiyle ayrılabildi.
O anlarda karşı şeritte bir vatandaş o anları kameraya aldı.
Vatandaşın “Ayıp ayıp kadınsınız çocuklarınız var. Ejderha kadınlar sizi” sözleri ise dikkat çekti.
