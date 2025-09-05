HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Yer: Sakarya! Cankurtaranlar boğulan kişiyi kurtardı: Kimlik tespiti yapılınca gerçek ortaya çıktı! Tam 22 yıl...

Sakarya'da boğulma tehlikesi geçiren bir kişi cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. Şahsın 7 ayrı suçtan arama kaydı olduğu ve 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şahıs cezaevine gönderildi.

Yer: Sakarya! Cankurtaranlar boğulan kişiyi kurtardı: Kimlik tespiti yapılınca gerçek ortaya çıktı! Tam 22 yıl...

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'nde 6. kule mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.K. (37) isimli şahıs, yüzmek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Yer: Sakarya! Cankurtaranlar boğulan kişiyi kurtardı: Kimlik tespiti yapılınca gerçek ortaya çıktı! Tam 22 yıl... 1

KİMLİK TESPİTİNDE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Cankurtaranlar tarafından hızlı müdahale ile denizden çıkarılan şahsın kimlik tespiti için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerce İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şahsın 7 ayrı suçtan araması ve 22 yıl 2 ay kesinleştirilmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı.

Yer: Sakarya! Cankurtaranlar boğulan kişiyi kurtardı: Kimlik tespiti yapılınca gerçek ortaya çıktı! Tam 22 yıl... 2

Şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Ö.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yer: Sakarya! Cankurtaranlar boğulan kişiyi kurtardı: Kimlik tespiti yapılınca gerçek ortaya çıktı! Tam 22 yıl... 3

Yer: Sakarya! Cankurtaranlar boğulan kişiyi kurtardı: Kimlik tespiti yapılınca gerçek ortaya çıktı! Tam 22 yıl... 4

Yer: Sakarya! Cankurtaranlar boğulan kişiyi kurtardı: Kimlik tespiti yapılınca gerçek ortaya çıktı! Tam 22 yıl... 5

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
OpenAI duyurdu! LinkedIn'e rakip geliyorOpenAI duyurdu! LinkedIn'e rakip geliyor
Tahliye edilen CHP'li isim hakkında kulisleri sallayan iddiaTahliye edilen CHP'li isim hakkında kulisleri sallayan iddia

Anahtar Kelimeler:
Sakarya cankurtaran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beşiktaş'tan ezeli rakibe gitti! Ernest Muçi resmen Trabzonspor'da!

Beşiktaş'tan ezeli rakibe gitti! Ernest Muçi resmen Trabzonspor'da!

Yer: Sakarya! Cankurtaranlar boğulan kişiyi kurtardı: Kimlik tespiti yapılınca gerçek ortaya çıktı! Tam 22 yıl...

Yer: Sakarya! Cankurtaranlar boğulan kişiyi kurtardı: Kimlik tespiti yapılınca gerçek ortaya çıktı! Tam 22 yıl...

Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı: Şiddetli sağanak geliyor!

Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı: Şiddetli sağanak geliyor!

Değerleri tam 20 milyon dolar! Esad'ın arabaları müzayedede satıldı

Değerleri tam 20 milyon dolar! Esad'ın arabaları müzayedede satıldı

Vergi memuru ‘bilgisayarın ekranını paylaştı’ sosyal medya karıştı!

Vergi memuru ‘bilgisayarın ekranını paylaştı’ sosyal medya karıştı!

CHP'nin itirazlarına bir ret bir kabul! Kritik 'kongre' belli oldu

CHP'nin itirazlarına bir ret bir kabul! Kritik 'kongre' belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.