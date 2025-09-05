Yer: Sakarya! Cankurtaranlar boğulan kişiyi kurtardı: Kimlik tespiti yapılınca gerçek ortaya çıktı! Tam 22 yıl...

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'nde 6. kule mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.K. (37) isimli şahıs, yüzmek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

KİMLİK TESPİTİNDE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Cankurtaranlar tarafından hızlı müdahale ile denizden çıkarılan şahsın kimlik tespiti için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerce İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şahsın 7 ayrı suçtan araması ve 22 yıl 2 ay kesinleştirilmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı.

Şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Ö.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır