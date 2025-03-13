Yer: Sancaktepe! Satıcı kılığına giren polisler, gaspçıyı suçüstü yakaladı

İstanbul'da 8 Mart günü internet üzerinde gördüğü bir ilanın sahibi ile görüşerek elindeki ürünü satmak isteyen bir kişi, alıcı olarak gelen şüpheli tarafından gasp edildi. Mağdurun şikayeti üzerine harekete geçen İstanbul polisi, aynı IBAN ve cep telefonu numarasının tekrar kullanıldığını tespit ederek, şüphelinin yeni ilan açtığını belirledi. İlana ürün satacakmış gibi başvuru yapan polis ekipleri, satıcı ve kurye kılığında şüpheli ile buluştu.

POLİS SUÇÜSTÜ YAKALADI

Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi'nde 12 Mart'ta şüpheli ile buluşmayı gerçekleştiren polis ekipleri, B.T.(21) isimli şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelinin üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve buna ait 19 adet mermi ele geçirildi.

Yapılan sorgulamada, şüpheli B.T.'nin 3 adet 'Dolandırıcılık', 1 adet 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 2 adet 'Hırsızlık', 2 adet 'Tehdit' ve 3 adet 'Kasten yaralama' suçundan sabıka kaydının olduğu belirlendi. Ayrıca şüpheli B.T.'nin, 7 Ocak'ta Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki bir iş yerinin kurşunlanması olayının da faili olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır