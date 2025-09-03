Yer: Şanlıurfa... Bıçaklı caniler yol kesti: Seyir halindeki şoförün dehşet anları kamerada!

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde yaşandı. Özel halk otobüsü şoförü Mehmet Kaymaz, durakta yolcu indirdiği sırada içerisinde 3 kişinin olduğu otomobille önü kesildi. Otomobilden inen şahıslardan biri Kaymaz'a bıçakla saldırdı. Şoför tarafındaki camdan bıçakla saldıran şahıs, sürücüyü kolundan bıçaklayarak gömleğini yırttı.

OĞLU HAYATINI KURTARDI

Araçta bulunan Kaymaz'ın oğlu Sinan Kaymaz, babasını sürücü koltuğundan çekerek bıçak darbelerinden kurtarmaya çalıştı. Yaralı bir şekilde otobüsü sürerek olay yerinden hızla uzaklaşan sürücü, ilerde bekleyen polislerin yanına gitti. Otobüsten inen sürücü, polislerden yardım istedi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılırken polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

HARAÇ İSTEMİŞLER

Yaşananları anlatan otobüs şoförü Mehmet Kaymaz, "Ben bu şahısları tanımıyorum. Bu olaydan bir gün önce önümü kestiler. Yine bu şekilde beni gasp etmeye çalıştılar. Benden haraç istediler. Aradan bir gün geçti, yine çalışıyordum işim bitti, eve dönüyordum. Tekrar önümü kestiler benden haraç istediler. Ben de kendimi korurken bıçak koluma geldi. Kendimi korumasaydım bıçak kalbime doğru gelebilirdi. Buradan devlet büyüklerime sesleniyorum, bugün başıma gelen yarın başkasının başına da gelebilir. Bu tür olayların önüne geçilebilmesi için önlem alınmasını istiyorum. Valimizden, belediye başkanımızdan, bütün büyüklerimize buradan sesleniyorum, bugün başıma gelen yarın başkasının başına da gelebilir. Bu tür olayların önüne geçilebilmesi için önlem alınmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır