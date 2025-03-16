Yer: Şanlıurfa! Her adımı planlamışlar... AK Partili belediye meclis üyesine silahlı saldırı

Korkutucu olay, gece saatlerinde Birecik’in Kural Mahallesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, sahur vakti evine gitmekte olan ve yola konulan taşlar nedeniyle hızını düşürmesi sağlanan Mahmut Dirier’in kullandığı hafif ticari araca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

ARACA ÇOK SAYIDA MERMİ İSABET ETTİ

Aracına çok sayıda mermi isabet eden Diner, saldırıyı yara almadan atlatırken, şüpheli veya şüpheliler ise kaçtı.

SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Diner'in ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır