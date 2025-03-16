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  4. Yer: Şanlıurfa! Her adımı planlamışlar... AK Partili belediye meclis üyesine silahlı saldırı

Yer: Şanlıurfa! Her adımı planlamışlar... AK Partili belediye meclis üyesine silahlı saldırı

16.03.2025 16:18
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16.03.2025 16:18
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AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mahmut Dirier’in aracına silahlı saldırı düzenlendi. Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde gerçekleşen olayda Dirler’in yara almadığı öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştirenler aranıyor. Öte yandan saldırıyı gerçekleştirenlerin yola taş koyup Dirier'in hızını düşürmesini sağladıkları ve sonrasında uzun namlulu silahlarla ateş açıldığı belirtildi.

Korkutucu olay, gece saatlerinde Birecik’in Kural Mahallesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, sahur vakti evine gitmekte olan ve yola konulan taşlar nedeniyle hızını düşürmesi sağlanan Mahmut Dirier’in kullandığı hafif ticari araca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

01

ARACA ÇOK SAYIDA MERMİ İSABET ETTİ

Aracına çok sayıda mermi isabet eden Diner, saldırıyı yara almadan atlatırken, şüpheli veya şüpheliler ise kaçtı.

02

SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Diner'in ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa ak parti saldırı
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