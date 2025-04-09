HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Şırnak! Çoban, dağlık alanda bıçakla öldürülmüş halde bulundu

Şırnak'ın İdil ilçesinde çoban Kamil Aslan (19), dağlık alanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Yer: Şırnak! Çoban, dağlık alanda bıçakla öldürülmüş halde bulundu
Recep Demircan

Olay, akşam saatlerinde İdil ilçesine bağlı Sırtköy beldesinde meydana geldi. Çobanlık yapan Kamil Aslan’ın otlattığı koyunlar sahipsiz şekilde döndü. Aslan’ın olmadığını fark eden köylüler, koyunların otlatıldığı bölgeye doğru giderek arama çalışması yaptı. Aslan, Çiyaye Sipi bölgesinde bıçaklanmış halde kanlar içerisinde bulundu.

ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBESİ ALDI

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde genç çobanın aldığı çok sayıda bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Aslan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İdil Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Aslan’ın hastaneye gelen yakınları fenalık geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Partili Hamza Dağ'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepkiAK Partili Hamza Dağ'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı! "Geriye posası bir cunta kaldı"Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı! "Geriye posası bir cunta kaldı"

Anahtar Kelimeler:
Şırnak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın kararı sonrası piyasalar coştu! 2008'den bu yana en büyük sıçrama

Trump'ın kararı sonrası piyasalar coştu! 2008'den bu yana en büyük sıçrama

Türüt’ten Volkan Konak yorumlarına sert çıkış

Türüt’ten Volkan Konak yorumlarına sert çıkış

ABD Başkanı Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergisini yüzde 125’e yükseltti

ABD Başkanı Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergisini yüzde 125’e yükseltti

Mahir Polat tahliye edildi! Ev hapsinde olacak, işte ilk sözleri...

Mahir Polat tahliye edildi! Ev hapsinde olacak, işte ilk sözleri...

HSK için 'DEM Parti' iddiası! "Bombayı patlatayım" diye duyurdu

HSK için 'DEM Parti' iddiası! "Bombayı patlatayım" diye duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.